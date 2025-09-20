PIO ESPOSITO È COME DZEKO | Viviano dà ragione a Boban

Il nostro Emiliano Viviano, nell’ultima diretta di TvPlay, ha parlato di Pio Esposito citando che Boban: ecco le sue parole Pio Esposito è sicuramente uno dei talenti più interessanti del calcio italiano e l’Inter, dopo l’ultima stagione in B tra le fila dello Spezia, ha deciso di tenerlo in rosa. Il giovane attaccante si è anche fatto notare nel corso del Mondiale per Club ed è stato convocato da Gattuso per i match di qualificazione al Mondiale che si sono disputati la prima settimana di settembre. Nei giorni scorsi, però, l’ex centrocampista Zvonimir Boban ha definito Pio Esposito un buonissimo attaccante seppur per lui lento. 🔗 Leggi su Tvplay.it

