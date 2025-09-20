Pino è tanta emozione nel ricordo di Pino Daniele | Emma si commuove le barre di Geolier su Napule è la voce di Diodato e la standing ovation per la Mannoia
Pino è . pura emozione. Diversi artisti hanno ricordato il musicista napoletano con uno spettacolo evento in Piazza del Plebiscito. Non sono mancate lacrime e anche varie standing ovation, in particolare per Fiorella Mannoia vera mattatrice della serata. Scopriamo insieme chi era presente e cosa hanno cantato. Pino è, duetti da brividi sulle canzoni di Pino Daniele: l’emozione di Emma e della Mannoia. Fiorella Mannoia e Carlo Conti sono stati i presentatori di Napule è – Il viaggio del Musicante. L’evento, che si è tenuto a Napoli il 18 settembre 2025, sarà trasmesso, in prima serata su Rai 1, sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: pino - tanta
Ieri sera in Piazza Roma tanta gente per l’evento “Ol Moròt a Romà”, insieme agli Aghi di Pino. Risate, barzellette, canti popolari bergamaschi e tanta musica hanno regalato una serata di tradizione e divertimento. Un grazie di cuore alle tante persone presenti Vai su Facebook
Oggi, 31 agosto, sono due anni dall’assassinio di Giogió. Nel 2023, quando arrivò in redazione la notizia di quel delitto barbaro, decisi di scrivere “Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica. Dal Mascalzone latino a Giogió”. Mi chiesi: cosa avrebbe detto Pin - X Vai su X
Fiorella Mannoia: “Conosco tutte le canzoni di Pino Daniele, da sempre. L’emozione di cantare qui” - Intervista all’artista che condurrà con Carlo Conti “Pino è” al Plebiscito ed eseguirà “Senza ‘e te” e ... napoli.repubblica.it scrive
Pino Daniele, Fiorella Mannoia visita la mostra al Palazzo Reale: «Una emozione fortissima» - Un'amicizia che, secondo la cantante si sarebbe consolidata quando le insegnò a “cantare in napoletano”. Scrive ilmattino.it