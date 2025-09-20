Pino è tanta emozione nel ricordo di Pino Daniele | Emma si commuove le barre di Geolier su Napule è la voce di Diodato e la standing ovation per la Mannoia

Pino è . pura emozione. Diversi artisti hanno ricordato il musicista napoletano con uno spettacolo evento in Piazza del Plebiscito. Non sono mancate lacrime e anche varie standing ovation, in particolare per Fiorella Mannoia vera mattatrice della serata. Scopriamo insieme chi era presente e cosa hanno cantato. Pino è, duetti da brividi sulle canzoni di Pino Daniele: l’emozione di Emma e della Mannoia. Fiorella Mannoia e Carlo Conti sono stati i presentatori di Napule è – Il viaggio del Musicante. L’evento, che si è tenuto a Napoli il 18 settembre 2025, sarà trasmesso, in prima serata su Rai 1, sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

