A 70 anni dalla nascita di Pino Daniele e a 10 dalla sua scomparsa, la Rai omaggia il cantautore partenopeo con una grande festa in onda questa sera, sabato 20 settembre, in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti e Fiorella Mannoia. L’evento, dal titolo Pino è – Il Viaggio del Musicante, vedrà tanti artisti alternarsi sul palco allestito nella sua Napoli in Piazza del Plebiscito, tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica. Prenderanno parte alla serata: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti ed Enzo Avitabile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pino è, lo show di Rai 1 per ricordare Pino Daniele con un ricchissimo cast

