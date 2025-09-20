Pino è - Il viaggio del Musicante | una serata per ricordare Pino Daniele condotta da Fiorella Mannoia e Carlo Conti su Rai 1 con tanti ospiti

«Preparate i fazzoletti, perché sarà una serata di emozione»: l’ha detto Fiorella Mannoia presentando Pino è – Il viaggio del Musicante, l’evento in piazza del Plebiscito che il 18 settembre ha reso omaggio a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa. Il concerto, con numerosi artisti arrivati a Napoli per portare il loro contributo in musica, va in onda stasera su Rai 1, a partire dalle 21.30. Disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2, farà suonare la musica di Pino Daniele attraverso le performance di chi lo ha conosciuto e amato. Carlo Conti e Fiorella Mannoia sono i conduttori di Pino è – Il viaggio del musicante. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Pino è - Il viaggio del Musicante: una serata per ricordare Pino Daniele condotta da Fiorella Mannoia e Carlo Conti su Rai 1 con tanti ospiti

In questa notizia si parla di: pino - viaggio

Pino E’ – Il Viaggio del Musicante, l’omaggio al grandissimo Pino Daniele con Fiorella Mannoia e Carlo Conti: ecco quando in tv

MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE, lo show condotto da CAROLINA DI DOMENICO

Napoli celebra Pino Daniele: domani Piazza del Plebiscito per “Pino è – Il viaggio del Musicante”

PINO E'-IL VIAGGIO DEL MUSICANTE dal 20 settembre lo Speciale su RaiPlay, per ricordare #PinoDaniele - X Vai su X

La musica italiana, Napoli e Piazza Plebiscito ricordano Pino Daniele in Il viaggio del musicante: il racconto della serata, la scaletta e la strofa inedita di Geolier in Napule è. Vai su Facebook

Pino Daniele: su Radio 2 e RaiPlay il contest Musicante; Pino Daniele: il 18 settembre a Napoli un evento per celebrarlo; Pino è - Il Viaggio del musicante l' evento su Rai 1 Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Pino è Il viaggio del musicante, su Rai 1 l’evento per omaggiare Pino Daniele: nel cast Elisa e Giorgia - Fra i protagonisti della serata ci sono Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi e Francesco De Gregori. Come scrive maridacaterini.it

Pino È – Il Viaggio Del Musicante stasera in tv su Rai 1: scopri tutti gli ospite della serata da Clementino a Elodie - 30 su Rai 1, su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2, va in onda Pino È – Il Viaggio Del Musicante, l’evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia per celebrare Pino D ... corrieredellumbria.it scrive