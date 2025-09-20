Pino è – Il viaggio del musicante | tutto quello che c’è da sapere
Pino è – Il viaggio del musicante: anticipazioni, ospiti, cast e streaming dell’omaggio a Pino Daniele. Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pino è – Il viaggio del musicante, evento-tributo dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e a dieci dalla sua scomparsa, andato in scena lo scorso 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Tanti i big della musica italiana e moltissimi i giovani cantanti rileggeranno il repertorio del bluesman in una piazza del Plebiscito sold out da settimane: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, e ancora Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, Tony Esposito e Tullio De Piscopo. 🔗 Leggi su Tpi.it
