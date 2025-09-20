Proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare settanta anni di vita, giovedì 18 settembre, a dieci esatti dalla sua scomparsa, il grande Pino Daniele è stato ricordato a dovere in Piazza del Plebiscito, a Napoli: la città partenopea, patria dell’indimenticabile cantautore, si è accesa e affollata per un epico concerto omaggio. L’evento, intitolato Pino È – Il Viaggio del Musicante, ha avuto inizio alle 20.30 ed ha visto alla conduzione Carlo Conti affiancato da Fiorella Mannoia, la quale ne ha inoltre firmato anche la direzione artistica. Buone notizie per tutti coloro che non sono riusciti ad essere sul posto, però: lo spettacolo va in onda in prima serata su Rai1 e RaiPlay in data sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Dilei.it

Pino È – Il Viaggio del Musicante, la scaletta e gli ospiti del concerto omaggio a Pino Daniele