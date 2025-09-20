Pino Daniele il concerto-omaggio stasera su Rai 1 | la scaletta in ordine di uscita e gli ospiti

Registrato a Piazza Plebiscito lo scorso 18 settembre, andrà in onda stasera su Rai 1 il concerto evento in memoria di Pino Daniele: ecco la scaletta completa Si chiama Pino È - Il Viaggio Del Musicante ed è il concerto-evento per Pino Daniele, che andrà in onda stasera alle 21:30 su Rai 1, anche in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2. Condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, la serata è un omaggio per celebrare i 70 anni dalla nascita del cantautore napoletano e i 10 anni dalla sua prematura scomparsa. La scaletta completa dell'evento con cantanti e ospiti Una grande festa con tanti ospiti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

