Tutta ‘nata storia. Nell’estate di 44 anni fa a raccontare la musica di Pino Daniele sotto la luna del suo primo concerto in Piazza Plebiscito non c’era l’occhio invasivo della tv. Per lenire le ferite di una Campania offesa dieci mesi prima dal terremoto irpino, non servivano droni o steadycam ma il fiato, la calca e la passione di una città smaniosa di rialzarsi. Ecco perché tra quella notte carica di promesse e il kolossal andato in scena giovedì scorso con la registrazione, nella stessa cornice, di Pino è. Il viaggio del Musicante, concertone nel segno del Mascalzone Latino a 70 anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa, è difficile rinvenire legami capaci di andare oltre il fil rouge della musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pino Daniele è. De Gregori, Giorgia, Mannoia: "Un pezzo del nostro cuore"