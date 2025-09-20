di Marco Baridon Pineto Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Serie C 202526. 5 punti in 3 partite e poi la prima caduta di settimana scorsa con l’Arezzo. È una Juventus Next Gen ferita quella che scende in campo allo Stadio Pavone contro il Pineto nella quinta giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pineto Juventus Next Gen 1-2 LIVE: sintesi e moviola. 1? SI INIZIA – Primo possesso palla dei bianconeri 4? I BIANCONERI GESTISCONO – Buon possesso palla dei bianconeri che cercano spazi 5? BIANCONERI PERICOLOSI – Deme si lancia sulla fascia e poi mette in mezzo dove non arriva Puczka 9? PINETO IN VANTAGGIO – Colpo di testa vincente dallo sviluppo di un calcio d’angolo: sorpresa la Juve con D’Andrea che insacca 11? PINETO ANCORA IN AVANTI – Si muovono bene in attacco con D’Andrea che non fa male a Mangiapoco bravo a bloccare 17? AMMONITO BORSOI – Primo cartellino giallo del match per il giocatore del Pineto 18? BUONA PUNIZIONE DI FATICANTI – Bel piazzato del centrocampista con Tonti che esce con i pugni 20? I BIANCONERI PROVANO A CERCARE SPAZI – Si lancia Pedro Felipe che passa a Owusu: il centrocampista sbaglia il passaggio e regala il possesso al Pineto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pineto Juventus Next Gen 1-2 LIVE: Owusu giù in area, tutto regolare per l’arbitro