Piccolo Teatro Comico gran galà di apertura della stagione teatrale 2025-2026

Torinotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa di presentazione delal stagione teatrale 2025-2026 del Piccolo Teatro Comico. Appuntamento sabato 27 settembre alle 21, presentano Barbie Bubu e Don Camillo (alias Franco Abba). Tanti gli artisti della stagione che presenzieranno alla serata per dare un assaggio del loro lavoro. Non la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piccolo - teatro

Teatro Vittoria 2025/26: in cartellone Ottavia Piccolo, Enzo Decaro e Francesca Reggiani

Sotto le stelle del cinema 2025, le proiezione all’aperto del weekend al Piccolo teatro

Monte Castello di Vibio, il teatro più piccolo del mondo protagonista su Rete4

Ritorna la grande commedia al Piccolo Teatro Comico: “La Palla al Piede” in scena a Torino il 23 maggio; Roba da matti | Francesca Ceretta al Piccolo Teatro Comico il 15 febbraio; Il teatro comico - Carlo Goldoni: la riforma in scena.

A fuoco scatoloni nel Piccolo Teatro. Don Fernando: "Gran dispiacere" - C’è probabilmente un atto vandalico alla base dell’incendio che venerdì sera ha interessato scatoloni di carta all’interno di locali del Piccolo Teatro di piazza IV Novembre, adiacente all’oratorio e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

La nuova stagione del Piccolo Teatro tesse "I fili dell’orizzonte" per analizzare la complessità del presente - La stagione 2024/25 del Piccolo Teatro nasce con l'intenzione e il bisogno di restituire l'oggi nella sua complessità tra produzioni e coproduzioni: 31 in totale, di cui 25 italiane (14 prime ... Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Piccolo Teatro Comico Gran