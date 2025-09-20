Piccolo Teatro Comico gran galà di apertura della stagione teatrale 2025-2026
Festa di presentazione delal stagione teatrale 2025-2026 del Piccolo Teatro Comico. Appuntamento sabato 27 settembre alle 21, presentano Barbie Bubu e Don Camillo (alias Franco Abba). Tanti gli artisti della stagione che presenzieranno alla serata per dare un assaggio del loro lavoro. Non la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: piccolo - teatro
Teatro Vittoria 2025/26: in cartellone Ottavia Piccolo, Enzo Decaro e Francesca Reggiani
Sotto le stelle del cinema 2025, le proiezione all’aperto del weekend al Piccolo teatro
Monte Castello di Vibio, il teatro più piccolo del mondo protagonista su Rete4
Ieri, Giovedì 18 settembre, il Piccolo Teatro Stabile Sommatinese ha presentato uno spettacolo dal titolo "Romeo e Giulietta in tre" a Trapani in occasione del Festival AMUNÌ Viaggio nel teatro, organizzato dalla UILT nazionale. In scena Luisella Cravotta, Giov Vai su Facebook
#FrancoBranciaroli torna al Piccolo per vestire i panni dell’avaro e dispotico protagonista della celebre commedia di #CarloGoldoni: uno dei ruoli più amati dal pubblico e dagli attori, fin dal debutto del 1762. "Sior Todero brontolon" 11 - 19 ottobre | Teatro Stre - X Vai su X
Ritorna la grande commedia al Piccolo Teatro Comico: “La Palla al Piede” in scena a Torino il 23 maggio; Roba da matti | Francesca Ceretta al Piccolo Teatro Comico il 15 febbraio; Il teatro comico - Carlo Goldoni: la riforma in scena.
A fuoco scatoloni nel Piccolo Teatro. Don Fernando: "Gran dispiacere" - C’è probabilmente un atto vandalico alla base dell’incendio che venerdì sera ha interessato scatoloni di carta all’interno di locali del Piccolo Teatro di piazza IV Novembre, adiacente all’oratorio e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
La nuova stagione del Piccolo Teatro tesse "I fili dell’orizzonte" per analizzare la complessità del presente - La stagione 2024/25 del Piccolo Teatro nasce con l'intenzione e il bisogno di restituire l'oggi nella sua complessità tra produzioni e coproduzioni: 31 in totale, di cui 25 italiane (14 prime ... Da tgcom24.mediaset.it