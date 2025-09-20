Piccolo Paolo spuntano le chat coi compagni | è successo la sera prima della tragedia
Paolo Mendico, quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, era un ragazzo pieno di interessi e determinazione. Dopo un’estate dedicata allo studio per recuperare matematica, aveva ottenuto la promozione e si preparava a tornare tra i banchi di scuola. Tuttavia, la vigilia del rientro scolastico si è trasformata in tragedia: Paolino, come lo chiamavano amici e familiari, è stato trovato senza vita, lasciando un vuoto profondo nella comunità locale. Leggi anche: Grignani-Pausini, scatta la denuncia: l’accusa shock del cantante Paolo Mendico, una dolorosa scomparsa. La sua scomparsa ha destato dolore e sconcerto non solo tra i parenti, ma anche tra compagni di classe e insegnanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Paolo Mendico suicida a 14 anni, ecco la chat con la classe prima di togliersi la vita: «Voglio stare in prima fila» - La mamma: «Ho una chat con un'insegnante che fa spavento» di Fabrizio Caccia e Michele Marangon, inviati a ... Scrive roma.corriere.it
Morte Paolo Mendico, mistero sull’ultima chat con la classe: “Lasciatemi un banco in prima fila” - Paolo Mendico, chiamato da amici “Paolino”, era un ragazzo di 14 anni, residente a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Come scrive tg.la7.it