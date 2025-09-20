Sabato scorso, in televisione, ho seguito una intervista a Rosy Bindi a proposito del suo ultimo libro sulla sanità, fatta da un noto e stimato giornalista, che mi ha lasciato alquanto sorpreso e stupefatto. In realtà si è trattato non di una intervista, ma di un vero e proprio spot pubblicitario offerto “ amore dei ”, è il caso di dirlo, ad un personaggio politico che, per le cose anche gravi che ha fatto in sanità ma soprattutto per le cose molto ambigue che propone oggi, meriterebbe quanto meno di essere intervistato meglio, con più obiettività, ma soprattutto con maggiore amore per la verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Piccolo memorandum sul lavoro di Rosy Bindi in sanità: almeno la sinistra abbia il coraggio di dire la verità