Picchia moglie e figlioletto | arrestato

Una notte di paura e violenza quella appena trascorsa al centro di accoglienza di Lagosanto, dove un uomo straniero ha scatenato il panico nella propria famiglia. La moglie, sua connazionale, era vittima di maltrattamenti da mesi e la situazione è inevitabilmente degenerata. I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, è andato in escandescenza per motivi di gelosia nei confronti della donna e l’ha aggredita fisicamente insieme al loro figlio di circa un anno. Con un gesto tremendo, ha spento una sigaretta sulla manina del bambino, e ha poi colpito ripetutamente al volto la donna, provocando diverse lesioni a entrambi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchia moglie e figlioletto: arrestato

