Avviso orale del questore Luigi Mangino per il macedone di 46 anni, residente a Tolentino, che aveva dato un pugno al titolare di un bar protestando per il conto. A luglio l’uomo era stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per lesioni e minacce nei confronti di più persone, tra cui il barista, al quale aveva sferrato un cazzotto dopo una lite; il macedone aveva consumato qualcosa in un locale del centro ma poi aveva contestato il conto troppo salato, volendo rinviare il pagamento. Nei giorni successivi, in un altro bar aveva minacciato un connazionale. Ad agosto, in una discussione aveva aggredito la convivente e una sua amica, intervenuta per difenderla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchia il barista per il conto. Cartellino giallo dal questore