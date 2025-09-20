Piazza Angelini il Comune interviene | Cantiere a novembre lavoriamo su isole e pavimentazione

Bergamonews.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Dopo l’ordine del giorno presentato dalla Lista Civica Pezzotta e le lettere pervenute all’Amministrazione dal Comitato dei residenti Città alta e Colli e cittadini riguardanti la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta, il Comune interviene sulla questione con una lunga nota a firma di Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione urbana, e  Marco Berlanda, assessore alle Politiche della Mobilità. “Come già ricordato nella comunicazione dell’Amministrazione dello scorso 5 agosto, il progetto di riqualificazione e liberazione delle piazze, già realizzato con successo in altri luoghi del centro storico (piazza Mascheroni e piazza Cittadella ad esempio), è l’esito finale di una strategia di lungo periodo che sta portando a valorizzare gli spazi pubblici e aperti di un intero centro storico, patrimonio dei suoi abitanti così come di un’intera città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

piazza angelini il comune interviene cantiere a novembre lavoriamo su isole e pavimentazione

© Bergamonews.it - Piazza Angelini, il Comune interviene: “Cantiere a novembre, lavoriamo su isole e pavimentazione”

In questa notizia si parla di: piazza - angelini

Via le auto da piazza Angelini: stop ai dehors, rinviato il rifacimento del ciottolato

Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto

Città Alta, c’è l’ok della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini

Pezzotta ‘parcheggia’ una richiesta in piazza Angelini: “Palafrizzoni ci ripensi”; Piazza Angelini senza più auto, i residenti di Città Alta chiedono un rinvio; Via le auto da piazza Angelini, lettera dei residenti alla sindaca Carnevali: «Quei posti servono».

piazza angelini comune intervieneBergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati - La nota della giunta dopo le interlocuzioni con i residenti e le sollecitazioni del centrodestra Sul progetto di liberare piazza Angelini, in Città Alta, dalle auto, l'amministrazione ribadisce la vol ... Lo riporta bergamo.corriere.it

Piazza Angelini senza più auto, i residenti di Città Alta chiedono un rinvio - Parola d’ordine è «temporeggiare», trovando alternative «concrete» prima che si compia la liberazione di piazza Angelini delle auto dei residenti, annunciata da Palafrizzoni per metà ottobre. Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Angelini Comune Interviene