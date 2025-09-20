Piazza Angelini il Comune interviene | Cantiere a gennaio lavoriamo su isole e pavimentazione
Bergamo. Dopo l’ordine del giorno presentato dalla Lista Civica Pezzotta e le lettere pervenute all’Amministrazione dal Comitato dei residenti Città alta e Colli e cittadini riguardanti la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta, il Comune interviene sulla questione con una lunga nota a firma di Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione urbana, e Marco Berlanda, assessore alle Politiche della Mobilità. “Come già ricordato nella comunicazione dell’Amministrazione dello scorso 5 agosto, il progetto di riqualificazione e liberazione delle piazze, già realizzato con successo in altri luoghi del centro storico (piazza Mascheroni e piazza Cittadella ad esempio), è l’esito finale di una strategia di lungo periodo che sta portando a valorizzare gli spazi pubblici e aperti di un intero centro storico, patrimonio dei suoi abitanti così come di un’intera città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: piazza - angelini
Via le auto da piazza Angelini: stop ai dehors, rinviato il rifacimento del ciottolato
Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto
Città Alta, c’è l’ok della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini
«Sgomberare piazza Angelini e chiudere la Corsarola? Totale disconnessione dalla realtà». Secondo Marco Foresti le proposte avanzate da una lettrice renderebbero sempre meno vivibile il borgo storico per chi ci abita Vai su Facebook
Piazza Angelini, il Comune interviene: “Cantiere a novembre, lavoriamo su isole e pavimentazione”; Piazza Angelini senza più auto, i residenti di Città Alta chiedono un rinvio; Pezzotta ‘parcheggia’ una richiesta in piazza Angelini: “Palafrizzoni ci ripensi”.
Bergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati - La nota della giunta dopo le interlocuzioni con i residenti e le sollecitazioni del centrodestra Sul progetto di liberare piazza Angelini, in Città Alta, dalle auto, l'amministrazione ribadisce la vol ... Riporta bergamo.corriere.it
Piazza Angelini senza più auto, i residenti di Città Alta chiedono un rinvio - Parola d’ordine è «temporeggiare», trovando alternative «concrete» prima che si compia la liberazione di piazza Angelini delle auto dei residenti, annunciata da Palafrizzoni per metà ottobre. Come scrive ecodibergamo.it