Piante stronze | quali sono e che cosa dobbiamo sapere

Nel suo «Piccolo erbario delle piante stronze», il giovane agronomo e insegnante Francesco Broccolo racconta le specie vegetali più aggressive e invadenti che strangolano, soffocano e colonizzano territori. Sono esempi sorprendenti di come la natura sia molto meno innocente di quanto immaginiamo. Conoscere queste piante, dice l’autore, è anche un modo per capire meglio noi stessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Piante «stronze»: quali sono e che cosa dobbiamo sapere

In questa notizia si parla di: piante - stronze

È nata una guida “impertinente” che cambierà il modo in cui guardi il tuo giardino! Il mio nuovo libro Piccolo erbario delle piante stronze (Rizzoli Mondadori Electa) è finalmente realtà. Sarà in tutte le librerie dal 2 settembre 2025, ma è già disponibile in pre-o Vai su Facebook

«Piccolo erbario delle piante stronze»: quali sono e che cosa dobbiamo sapere; Francesco Broccolo: “Quando le piante sono stronze”; Arriviste, killer o parassite: quelle “stronze” delle piante.

Arriviste, killer o parassite: quelle “stronze” delle piante - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Arriviste, killer o parassite: quelle “stronze” delle piante" pubblicato il 16 Settembre 2025 a firma di Camilla Tagliabue ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Bruchi "pelosi" sulle piante e sui muri, cosa sono e cosa sapere: "Non è allarme processionaria" - Si tratta dell'Ifantria americana: non è pericolosa per l’uomo e gli animali, secondo quanto riportato dal servizio fitosanitario regionale ... Segnala milanotoday.it