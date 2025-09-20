Pharma il cambiamento è a portata di mano La ricetta di Confalone
La strada per un’Italia più competitiva, in grado di affermarsi come leader globale nelle scienze della vita, è tracciata e passa per una modernizzazione radicale della governance sanitaria e farmaceutica, per riconoscere il valore delle scienze della vita e garantire ai pazienti un accesso agli avanzamenti della ricerca scientifica e clinica. Ora è il momento di percorrere questa strada con coraggio e decisione, perché non c’è tempo da perdere. L’obiettivo è un adeguato riconoscimento del valore dell’innovazione, con conseguente accesso veloce ai nuovi farmaci, in grado di cambiare la vita dei pazienti, con tempi autorizzativi ridotti e un abbattimento delle barriere burocratiche: è un obiettivo raggiungibile e un dovere collettivo nei confronti dei pazienti e del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net
