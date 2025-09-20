Pet carpet film festival | don Cosimo Schena condurrà l’ottava edizione

ROMA - La capitale si prepara ad accogliere l’ottava edizione del Pet carpet film festival, la kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, pet & wild, in programma dal 24 al 28 settembre 2025.Tra i protagonisti di questa edizione spicca la presenza di don Cosimo Schena. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Pet carpet film festival: don Cosimo Schena condurrà l’ottava edizione; Pet Carpet Film Festival: a Roma le storie a 4 zampe sul red carpet; Pet Carpet Film Festival, torna il tappeto rosso per gli amici di San Francesco. A Roma il festival del cinema pet e wild, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi.

pet carpet film festivalRoma. Pet Carpet Film Festival - ROMA – Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d’Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Come scrive msn.com

pet carpet film festivalAl via il festival del cinema degli animali alla sua VIII edizione. Pet Carpet Film Festival, torna a Roma il tappeto rosso per gli amici di San Francesco - Un piccolo gioco di parole che utilizza il tappeto rosso non per una sfilata ma per accogliere gli animali sul ... Si legge su msn.com

