Pesca ufficiali le date della manifestazione dell’anno prossimo Intanto buoni risultati per i ferraresi Mondiali alle Vallette il 12 e 19 aprile

La Federazione Internazionale della Pesca Sportiva, la FIPS.ED, ha ufficializzato in questi giorni le date del Campionato del Mondo a tecnica er ad Ostellato, che sono dal 12 al 19 aprile 2026. In ambito nazionale, il campo di gara della Fiuma a Boretto ha ospitato l'ultima prova del Trofeo di Serie A2, nella gara vinta dal Castelmaggiore Maver 16° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini e 32° per la Canne Estensi Colmic. La classifica finale vede al primo posto il Team Crevalcore Tubertini, si salva e rimane in A2 la Ps Fe Casumaresi Tubertini con il 23° posto, retrocede ai Trofei di Serie B la Canne Estensi Colmic con il 30° posto.

