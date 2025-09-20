Pesca ufficiali le date della manifestazione dell’anno prossimo Intanto buoni risultati per i ferraresi Mondiali alle Vallette il 12 e 19 aprile
La Federazione Internazionale della Pesca Sportiva, la FIPS.ED, ha ufficializzato in questi giorni le date del Campionato del Mondo a tecnica er ad Ostellato, che sono dal 12 al 19 aprile 2026. In ambito nazionale, il campo di gara della Fiuma a Boretto ha ospitato l’ultima prova del Trofeo di Serie A2, nella gara vinta dal Castelmaggiore Maver 16° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini e 32° per la Canne Estensi Colmic. La classifica finale vede al primo posto il Team Crevalcore Tubertini, si salva e rimane in A2 la Ps Fe Casumaresi Tubertini con il 23° posto, retrocede ai Trofei di Serie B la Canne Estensi Colmic con il 30° posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pesca - ufficiali
Funside Pescara. . Partecipa con Funside Pescara agli eventi ufficiali di Lorcana, targati Ravensburger. Gioca la Lega Lorcana Funside Pescara, e ricevi le bellissime carte promo del nuovo hobby kit di Lorcana Leggende. La Lega Lorcana Funside Pescara è Vai su Facebook
Monfalcone ancora una volta capitale della pesca sportiva. Successo per il Campionato Italiano 2025; Pesca: campionato di Traina costiera, trionfa l’equipaggio della Joker Boat 19; Castiglione della Pescaia ospita la prima edizione del Big Game World Championship for Clubs.