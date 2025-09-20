pesaro non parte mai forte ma costruisce un percorso solido

Dopo essersi rivelate le cenerentole della scorsa stagione Vis e Pianese quest’anno non vogliono smettere di sognare. Oggi al Benelli ci sarà l’occasione per entrambe di dar continuità agli ultimi confortanti risultati. Alla vigilia il mister della Pianese Alessandro Birindelli ha già posto gli obbiettivi in vista della gara di Pesaro: "Dovremo mettere in campo, con serenità, quello che sappiamo fare, continuando a lavorare sul miglioramento della proposta di gioco, sulla riconquista e sulle ripartenze". È un mister, quello dei toscani, che dopo un ottimo avvio di campionato potrà permettersi di sfidare la Vis con quella leggerezza tipica di una squadra che sta facendo meglio delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

