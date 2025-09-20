Pesaro non parte mai forte ma costruisce un percorso solido
Dopo essersi rivelate le cenerentole della scorsa stagione Vis e Pianese quest’anno non vogliono smettere di sognare. Oggi al Benelli ci sarà l’occasione per entrambe di dar continuità agli ultimi confortanti risultati. Alla vigilia il mister della Pianese Alessandro Birindelli ha già posto gli obbiettivi in vista della gara di Pesaro: "Dovremo mettere in campo, con serenità, quello che sappiamo fare, continuando a lavorare sul miglioramento della proposta di gioco, sulla riconquista e sulle ripartenze". È un mister, quello dei toscani, che dopo un ottimo avvio di campionato potrà permettersi di sfidare la Vis con quella leggerezza tipica di una squadra che sta facendo meglio delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pesaro - parte
Incendio al parco Miralfiore di Pesaro, a fuoco una parte di bosco
Il settore dell’autotrasporto è in crescita e servono conducenti qualificati. A Pesaro parte un nuovo corso di aggiornamento per la CQC – Carta di Qualificazione del Conducente. Il percorso, della durata di 35 ore, si terrà presso la sede Cna di Pesaro 1 ed Vai su Facebook
La Pianese cerca continuità a Pesaro. Birindelli: “Chiedo ai ragazzi di mettere in campo quello che sappiamo fare”; “Il Giogo” riceve la De.Co. per le “Tagliatelle coi fagioli di Novilara”; La Vis Pesaro festeggia, l’Arezzo esce tra l’amarezza. Bucchi: Da uno a dieci sono dispiaciuto cento.
La Pianese cerca continuità di risultati a Pesaro - La Pianese va a caccia del terzo risultato utile consecutivo: dopo la vittoria di Sassari e il pari con la Sambenedettese, le zebrette ... Riporta ilcittadinoonline.it
Arezzo-Vis Pesaro 1-0: Ravasio determinante nel finale - Vis Pesaro di Sabato 6 settembre 2025: la rete del giocatore della squadra toscana arriva al 35' della ripresa ... Secondo calciomagazine.net