Perugia capitale della psicologia clinica | concluso il XXV Congresso Nazionale AIP

Quattro giorni di confronto tra scienza, istituzioni e territorio per promuovere il benessere psicologico come bene comune L’Università degli Studi di Perugia ha ospitato, dal 17 al 20 settembre, il XXV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP). Quattro giornate che hanno trasformato la città in un crocevia di saperi e pratiche sul benessere psicologico, con la partecipazione di accademici, ricercatori e professionisti provenienti da tutta Italia. Un evento di rilievo scientifico e culturale che ha intrecciato ricerca, formazione e servizi con il territorio, confermando il ruolo di Perugia come laboratorio nazionale per la psicologia clinica e dinamica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

