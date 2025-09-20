Perugia aggressione a Fontivegge | polemica sulle immagini di videosorveglianza diffuse online

Una giovane è stata aggredita e colpita a Fontivegge da un cittadino nigeriano, successivamente denunciato e accompagnato alla frontiera per l’espulsione. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza a Perugia. Al centro delle discussioni, però, non c’è soltanto l’ennesimo caso di violenza che ha scosso il quartiere, ma anche la diffusione delle immagini di videosorveglianza che hanno documentato l’aggressione. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, ha infatti avviato verifiche interne per individuare chi abbia reso pubblici i filmati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, aggressione a Fontivegge: polemica sulle immagini di videosorveglianza diffuse online

Perugia. Aggressione a Fontivegge, Marco Squarta: «Nessuna tolleranza per chi porta violenza nelle nostre città»

Bottigliata in testa e poi calci e pugni, caccia agli autori del violento pestaggio a Fontivegge; Una banda dietro agli atti di violenza avvenuti a Perugia; Perugia, il violento pestaggio ripreso da una telecamera di sicurezza: è stata una vendetta.

