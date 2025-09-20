Persona diversamente abile sequestrata e picchiata senza motivo | due arresti

Il sequestro e poi ore di violenze “per divertimento” ai danni di una persona diversamente abile. La procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha ordinato l’arresto e la custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone che dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona e lesioni personali. Sono accusate di aver sequestrato per ore una persona diversamente abile e averla costretta a subire reiterate violenze. Avrebbero poi spinto la vittima in una piscina, nonostante non sapesse nuotare. I fatti risalgono ad agosto 2024, quando i due indagati hanno prelevato in strada una persona con disabilità, costringendola con la forza a salire a bordo della loro auto, coprendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e mettendole un braccio intorno al collo per impedire ogni tipo di resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Persona diversamente abile sequestrata e picchiata senza motivo”: due arresti

In questa notizia si parla di: persona - diversamente

Un veicolo speciale per il trasporto di persone diversamente abili. E' stato presentato a Bari alla Fiera del Levante. Realizzato dalla Orion di Firenze Vai su Facebook

“Persona diversamente abile sequestrata e picchiata senza motivo”: due arresti; Controlli della polizia a San Cristoforo, verifiche e sanzioni per attività commerciali e venditori ambulanti; A San Cristoforo stalla abusiva e cibo da buttare.

Orrore a Pompei: disabile sequestrato, picchiato e gettato in piscina - All’interno dell’abitazione, la crudeltà si sarebbe trasformata in gioco sadico: il disabile fu insultato, spintonato e gettato in piscina, costretto a rimanervi pur non sapendo nuotare e mentre ... Riporta lostrillone.tv

“Handicappato”, “disabile”, “invalido” o “diversamente abile”? - Con le recenti maggiori sensibilità per il modo in cui vengono definite e considerate le minoranze all’interno della società, negli ultimi anni si è intensificato anche il dibattito su come debbano ... Come scrive ilpost.it