Perde l’orientamento e accusa un malore trasportato a Parma
Perde l’orientamento e accusa un malore: è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, a un 66enne di Vigolo Marchese, mentre si trovava al parco provinciale Monte Moria, in Valdarda. L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato raggiunto da due tecnici del soccorso alpino della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
