Perde l’orientamento e accusa un malore trasportato a Parma

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perde l’orientamento e accusa un malore: è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, a un 66enne di Vigolo Marchese, mentre si trovava al parco provinciale Monte Moria, in Valdarda. L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato raggiunto da due tecnici del soccorso alpino della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Perde l’orientamento e accusa un malore: 66enne recuperato con l’elicottero - L’intervento nella mattinata al parco provinciale Monte Moria, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma per accertamenti ... Come scrive ilpiacenza.it

