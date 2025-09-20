Perde l’orientamento e accusa un malore | 66enne recuperato con l’elicottero

Perde l’orientamento e accusa un malore: è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, a un 66enne di Vigolo Marchese, mentre si trovava al parco provinciale Monte Moria, in Valdarda. L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato raggiunto da due tecnici del soccorso alpino della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

