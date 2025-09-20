Perde il controllo e si ribalta con l' auto | ferito un 19enne

Pordenonetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni di Prata di Pordenone nella giornata di sabato 20 settembre è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Montenars a San Vito al Tagliamento. Il fatto è successo intorno alle 5:30. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

