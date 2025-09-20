Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale di scolo recuperato dai vigili del fuoco

Grosseto, 20 settembre 2025 – Paura per un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Castiglione della Pescaia, in via Orsa Maggiore. Un’autovettura, dopo aver urtato alcuni segnali stradali lungo la via del mercato, ha perso il controllo terminando la corsa all’interno di un canale di scolo in cemento. Il conducente è unico occupante, uscito autonomamente dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Grosseto, è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale di scolo, recuperato dai vigili del fuoco

