Perché sono stati gli F-35 italiani a intercettare i Mig russi in Estonia | l’Enhanced Air Policing della Nato

Tre Mig russi hanno invaso nelle scorse ore lo spazio aereo dell’Estonia. Ecco perché ad intercettarli sono stati gli F-35 italiani. L’Estonia ha reso noto che tre caccia russi sono entrati nel suo spazio aereo senza autorizzazione. Tallinn ha quindi convocato un diplomatico russo per protestare. L’incursione sarebbe durata 12 minuti ed è stata interrotta solo dall’intervento di tre F-35 italiani in forza alla Nato. (ANSA FOTO) – Notizie.com Si tratta della quinta volta nel solo 2025 che la Russia viola lo spazio aereo estone, ma il Ministro degli Esteri ha definito questo incidente come “senza precedenti”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché sono stati gli F-35 italiani a intercettare i Mig russi in Estonia: l’Enhanced Air Policing della Nato

