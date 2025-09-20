Perché non si può interpretare il pianto dei bambini | uno studio smonta il falso mito

Spesso si crede che il pianto del neonato possa essere decifrato per capire bisogni specifici come fame o dolore. Uno studio del neuroscienziato Nicolas Mathevon, presentato su The Conversation, dimostra però il contrario: il pianto segnala solo il livello di disagio, non la causa precisa. Sono invece il contesto e l’esperienza del caregiver gli elementi fondamentali per interpretaere correttamente il problema e intervenire in modo adeguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it