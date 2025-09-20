Perché l’Onu ha permesso ai capi di Hamas di controllare il suo sistema scolastico e non solo Scrive Terzi

Il 18 settembre il Senato ha ospitato una conferenza in cui è stata fatta luce su due temi profondamente intrecciati con la realtà che colpisce Gaza e Israele, in particolare dopo il pogrom del 7 ottobre. Si tratta della presentazione di due rapporti curati da Un Watch, un’Ong indipendente, accreditata e molto attiva dal 1993 (anno della sua fondazione) al Consiglio Onu sui Diritti umani. La sua missione consiste nel monitorare l’operato delle Nazioni Unite in base ai principi della propria Carta; un’attività che ha mostrato l’esistenza di incongruenze e doppi standard nella macchina onusiana determinati dall’alto numero di Paesi autoritari che non sono governati secondo lo stato di diritto. 🔗 Leggi su Formiche.net

