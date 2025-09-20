Perché il riarmo turco spaventa Grecia e Cipro
I nuovi programmi di difesa dei Paesi di area euromediterranea stanno procedendo sotto il comun denominatore della guerra in Ucraina, a cui però va sommato il fisiologico intreccio con le “altre” partite aperte in quella macro area che va da Gibilterra al Bosforo. Il caso delle tensioni fra Atene e Ankara è quello maggiormente significativo, anche se da un biennio i due rivali di un tempo hanno imboccato la strada di una normalizzazione diplomatica delle relazioni. Non mancano i temi su cui difficilmente si potrà giungere ad un accordo nel breve periodo, a cui si aggiunge il riarmo. Qui Atene Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis si è lamentato ufficialmente con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ha ricevuto al Maximos affermando che alla Turchia non dovrebbe essere consentito di aderire a un nuovo programma del blocco per rafforzare le difese, poiché la mossa avrebbe dei riverberi sulle politiche regionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
