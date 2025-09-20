In Cina le vendite di veicoli elettrici (Ev) e ibridi stanno rallentando. Secondo l’associazione di settore China Passenger Car Association (CPCA) la crescita delle consegne su base annua è passata dal 12 per cento di luglio al 7,5 per cento di agosto, raggiungendo l’incremento più basso dall’11,6 per cento registrato a febbraio 2024. Certo, sempre ad agosto sono state vendute 2,02 milioni di auto di cui il 55 per cento a nuova energia. L’incremento generale del mercato automobilistico cinese, pari al 4,9 per cento, è stato tuttavia il più lento da sette mesi a questa parte. BYD, la più grande azienda del settore, ha persino rivisto al ribasso i propri obiettivi di vendita a conferma di un generale raffreddamento del mercato cinese degli Ev. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché il rallentamento delle auto elettriche in Cina fa comodo a Pechino