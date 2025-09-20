Perché il questore ha chiuso un locale di viale Ungheria

Udinetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla serata di martedì 16 settembre, il Kikó café di viale Ungheria è stato chiuso per dieci giorni con un'ordinanza della questura che si rifà all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A rompere il silenzio sulle motivazioni sono state le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

