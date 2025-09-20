Perché Gianluca Grignani vuole far causa a Laura Pausini per il testo della sua canzone
«Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso hanno dato mandato all'Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l'integrità della loro opera», con queste parole ieri la diatriba tra Gianluca Grignani e Laura Pausini in relazione alla cover, uscita la scorsa settimana, del brano La mia storia tra le dita, parrebbe essere definitivamente capitolata. «Questa storia inizia a essere ridicola» ha commentato l'entourage della cantante di Faenza, ma Grignani, intercettato da Il Messaggero, non ride per niente e parrebbe seriamente intenzionato a portare la collega in tribunale.
‘La mia storia tra le dita’ finisce in tribunale | perché Gianluca Grignani farà causa a Laura Pausini.
Grignani vuole citare Laura Pausini per La mia storia tra le dita - Il musicista ha diffuso una nota congiunta con l'altro autore del brano, Massimo Luca, lamentando le modifiche al testo originale e il ribaltamento del suo significato Non si è ancora risolta la quest ... tg24.sky.it scrive