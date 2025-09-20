Perché Gianluca Grignani vuole far causa a Laura Pausini per il testo della sua canzone

«Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso hanno dato mandato all’Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera», con queste parole ieri la diatriba tra Gianluca Grignani e Laura Pausini in relazione alla cover, uscita la scorsa settimana, del brano La mia storia tra le dita, parrebbe essere definitivamente capitolata. «Questa storia inizia a essere ridicola» ha commentato l’entourage della cantante di Faenza, ma Grignani, intercettato da Il Messaggero, non ride per niente e parrebbe seriamente intenzionato a portare la collega in tribunale. 🔗 Leggi su Open.online

