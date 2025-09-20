Perché Fitch ha alzato il rating dell'Italia a BBB+ e cosa vuol dire per il governo Meloni

L'agenzia di rating Fitch ha alzato il punteggio dell'Italia, portandolo da BBB a BBB+. Può sembrare una differenza minima, ma era dal 2021 che non succedeva. Tra le motivazioni c'è il fatto che il debito pubblico sta scendendo. Per il governo, un rating più alto significa anche che è più facile prendere soldi in prestito dai mercati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

