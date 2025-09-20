Perché Antonella Palmisano si è ritirata nella 20 km dei Mondiali? Cos’è successo alla marciatrice
Antonella Palmisano non ha portato a termine la 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica: la fuoriclasse pugliese è tornata sulle strade di Tokyo a sette giorni di distanza dalla 35 km, dove aveva conquistato la medaglia d’argento, ma è apparsa visibilmente affaticata e ha deciso di alzare bandiera bianca. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha pagato a caro prezzo il severo ritmo imposto dalla peruviana Kimberly Garcia Leon nelle battute iniziali e nei pressi del nono chilometro si è staccata dal gruppetto delle migliori. L’azzurra ha stretto i due per qualche minuto, ha accusato un ritardo di una ventina di secondi dal drappello di sette unità che conduceva la gara e, poco dopo il transito all’undicesimo chilometri, si è ritirata. 🔗 Leggi su Oasport.it
