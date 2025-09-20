Perché ai Mondiali in Ruanda non ci sono tanti big non solo Vingegaard | i costi la malaria le date

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mondiali di ciclismo 2025 in Ruanda sono alle porte. Ma mancheranno diversi big e molte Nazionali si presentano con i roster incompleti. Colpa di una decisione che va contro logiche logistiche, economiche, di calendario e sanitarie che hanno messo in difficoltà più di una Federazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

