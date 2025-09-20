Fin qui quasi un riscaldamento prima di affrontare le vere scalate del campionato, quelle di Venezia e Palermo in programma nel prossimo futuro del Cesena. Sinora l’incipit è stato brillante, persino scintillante grazie alle due vittorie esterne contro Pescara e Sampdoria e al pari con rimpianto al Manuzzi con l’Entella. Sette punti d’oro zecchino che hanno regalato il primo posto in coabitazione con Modena, Frosinone e Palermo. Ora però viene il difficile perché i prossimi due avversari puntano alla promozione diretta contando su un organico superiore a chiunque altro in cadetteria. "A Venezia incontriamo un avversario forte, con un allenatore bravissimo, giocatori di categoria superiore, organizzazione e forza fisica eccellenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per mister Mignani Venezia è un test: "Capiremo di che pasta siamo fatti"