Per mister Mignani Venezia è un test | Capiremo di che pasta siamo fatti
Fin qui quasi un riscaldamento prima di affrontare le vere scalate del campionato, quelle di Venezia e Palermo in programma nel prossimo futuro del Cesena. Sinora l’incipit è stato brillante, persino scintillante grazie alle due vittorie esterne contro Pescara e Sampdoria e al pari con rimpianto al Manuzzi con l’Entella. Sette punti d’oro zecchino che hanno regalato il primo posto in coabitazione con Modena, Frosinone e Palermo. Ora però viene il difficile perché i prossimi due avversari puntano alla promozione diretta contando su un organico superiore a chiunque altro in cadetteria. "A Venezia incontriamo un avversario forte, con un allenatore bravissimo, giocatori di categoria superiore, organizzazione e forza fisica eccellenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mister - mignani
A Venezia mister Mignani potrebbe adottare modifiche per non rischiare ricadute ai suoi due titolari Vai su Facebook
La conferenza integrale di Mister Michele #Mignani alla vigilia del match contro la @sampdoria - X Vai su X
Per mister Mignani Venezia è un test: "Capiremo di che pasta siamo fatti" - Dopo l’avvio sprint di campionato, per i bianconeri la strada si fa in salita, la trasferta di oggi è dura. Da ilrestodelcarlino.it
Dopo la partenza sprint il Cesena va a Venezia, Mignani: "Il gruppo ha margini di miglioramento" - I bianconeri in laguna per affrontare il Venezia di Stroppa, gara di cartello in programma sabato alle ore 15 ... Scrive cesenatoday.it