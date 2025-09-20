Per il regalo di nozze chiedono donazioni e ora regalano un cinema all' ospedale pediatrico di Treviso

Grande schermo e 28 poltrone, la sala di proiezione è il regalo di nozze che Pietro Geremia e Anna Maria Chiariello hanno destinato ai bimbi malati e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Per il regalo di nozze chiedono donazioni e ora regalano un cinema all'ospedale pediatrico di Treviso

regalo nozze chiedono donazioniPer il regalo di nozze chiedono donazioni e ora regalano un cinema all'ospedale pediatrico di Treviso - Grande schermo e 28 poltrone, la sala di proiezione è il regalo di nozze che Pietro Geremia e Anna Maria Chiariello hanno destinato ai bimbi malati e alle loro famiglie ... Lo riporta vanityfair.it

regalo nozze chiedono donazioniTreviso, coppia si sposa e rinuncia ai regali di nozze per finanziare l'ospedale: «Generosità straordinaria» - Donati oltre 13mila euro al reparto di terapia intensiva neonatale: serviranno a comprare un lettino per la rianimazione in sala parto ... Come scrive msn.com

