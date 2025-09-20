Per il regalo di nozze chiedono donazioni e ora regalano un cinema all' ospedale pediatrico di Treviso

Grande schermo e 28 poltrone, la sala di proiezione è il regalo di nozze che Pietro Geremia e Anna Maria Chiariello hanno destinato ai bimbi malati e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Per il regalo di nozze chiedono donazioni e ora regalano un cinema all'ospedale pediatrico di Treviso

UN LETTINO PER I PICCOLI PAZIENTI IL REGALO DI NOZZE DEI NEOSPOSI Hanno scelto di rinunciare ai tradizionali regali di nozze, donando la somma raccolta al loro matrimonio (13,500 euro) alla Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Ca' Foncello Vai su Facebook

Treviso, coppia si sposa e rinuncia ai regali di nozze per finanziare l'ospedale: «Generosità straordinaria» - Donati oltre 13mila euro al reparto di terapia intensiva neonatale: serviranno a comprare un lettino per la rianimazione in sala parto ... Come scrive msn.com