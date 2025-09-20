Per divertirsi sequestrano un disabile e lo gettano in piscina | identificati
Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: divertirsi - sequestrano
SABATO 13 SETTEMBRE, A Mirabilandia SI RIDE CON PAOLO CEVOLI La serata, in collaborazione con Comedy Central Live, chiude la stagione degli eventi estivi L’estate è ormai agli sgoccioli, ma non la voglia di divertirsi. Sabato 13 settembre, Mirabilandi Vai su Facebook
Per divertirsi sequestrano un disabile e lo gettano in piscina: identificati.