Per divertirsi sequestrano un disabile e lo gettano in piscina | identificati

Napolitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: divertirsi - sequestrano

Per divertirsi sequestrano un disabile e lo gettano in piscina: identificati.

Cerca Video su questo argomento: Divertirsi Sequestrano Disabile Gettano