Per colpa di chi evade lavoriamo 156 giorni all'anno solo per pagare le tasse

Quest'anno, fino alla prima settimana di giugno, gli italiani hanno di fatto lavorato solo per pagare le tasse: sono 156 giorni. È un dato che rende l'idea della pressione fiscale, che è a un livello tra i più alti degli ultimi trent'anni. Ma la colpa è anche di chi non versa le imposte, e obbliga gli altri a compensare queste mancanze. Lo sostiene un'analisi della Cgia di Mestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it