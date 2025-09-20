Per colpa di chi evade lavoriamo 156 giorni all'anno solo per pagare le tasse

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno, fino alla prima settimana di giugno, gli italiani hanno di fatto lavorato solo per pagare le tasse: sono 156 giorni. È un dato che rende l'idea della pressione fiscale, che è a un livello tra i più alti degli ultimi trent'anni. Ma la colpa è anche di chi non versa le imposte, e obbliga gli altri a compensare queste mancanze. Lo sostiene un'analisi della Cgia di Mestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpa - evade

Si libera dalle manette e evade dalla questura. Il procuratore capo: “Colpa anche degli organici inadeguati”

colpa evade lavoriamo 156«Il Fisco 'assorbe' 156 giorni di lavoro», Cgia: colpa anche di 162mila evasori veneti - Sono 156 i giorni "assorbiti" dal Fisco nel 2025, stima l’Ufficio studi della Cgia e a concorrere in questo prelievo contribuiscono anche 162mila evasori ... Secondo msn.com

colpa evade lavoriamo 156'Fisco assorbe 156 giorni lavoro, colpa 2,5 milioni evasori' - Anche a causa dei 2,5 milioni evasori, quest'anno i contribuenti hanno impiegato 156 giorni per onorare tutte le ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colpa Evade Lavoriamo 156