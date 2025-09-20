Per alcuni non rispetto la bellezza italiana Fanny Tardioli arrivata seconda a Miss Italia risponde agli insulti sui social
Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitunno, Miss Umbria e seconda a Miss Italia ha denunciato gli insulti razzisti arrivati sui social. La ragazza ha scritto un lungo post su Facebook: «Tornatene nel tuo Paese», «Avete invaso l’Italia», «A questi concorsi dovrebbero essere ammesse solo ragazze bianche», sono state alcune delle frasi riportate. «Ignoranza e cattiverie». «È la prima volta che espongo un mio pensiero sui social, e mai avrei pensato di doverlo fare trattando una tematica del genere», spiega la ragazza. «Sono davvero sconcertata dalla miriade di commenti – aggiunge la Miss – che mi sono stati mandati (perché io sinceramente nemmeno li leggo) dalle mie amiche o dalle persone che conosco, nei quali leggo ignoranza e cattiverie nei miei confronti solo perché per alcuni non rispetto i canoni della “bellezza italiana”, e che quindi di conseguenza non avrei nemmeno avuto il diritto (e parlare di diritti nell’ambito di un concorso di bellezza è al quanto folle) di partecipare e tanto meno di arrivare sul podio, perché sicuramente “la bionda con gli occhi azzurro cielo merita di più” (canone prettamente nordico oltre tutto, nemmeno italiano)». 🔗 Leggi su Open.online
