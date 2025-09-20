Pep Guardiola | Nel Napoli c’è un calciatore fantastico non pensavo fosse così forte

Il Manchester City ha superato il Napoli con un netto 2-0 all’Etihad Stadium, confermando la propria forza e solidità in Europa. Nonostante il risultato, la squadra di Antonio Conte ha mostrato carattere e organizzazione, tenendo testa al club inglese. Al termine della partita, Pep Guardiola ha esaltato il club azzurro. L’allenatore catalano, infatti, non si . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Guardiola elogia il Napoli di Conte e celebra De Bruyne - Pep Guardiola ha esaltato la prestazione difensiva straordinaria del Napoli, capace di resistere con un uomo in meno per oltre un’ora, ma ha anche ribadito ... Scrive stadiosport.it

Guardiola e l’emozione di rivedere De Bruyne, anche se con la maglia del Napoli: “Voi non capite” - Pep Guardiola si è finalmente espresso sul ritorno a Manchester di Kevin De Bruyne: una accoglienza da Re da parte del pubblico, emozioni palpabili prima ... Si legge su fanpage.it