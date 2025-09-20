Pensioni d’oro | i quartieri di Genova dove si vive con tremila euro al mese e quelli dove si fatica

Seconda puntata del nostro Dossier sulla distribuzione del reddito nei quartieri genovesi. Dopo aver analizzato, nella prima, qual è il reddito imponibile medio dei nostri concittadini e quali sono i quartieri più ricchi e quelli più poveri (a questo link), ecco un approfondimento dedicato invece. 🔗 Leggi su Genovatoday.it