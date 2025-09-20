Pensioni anticipate 2026 | con 64+25 in pensione solo quelli con redditi alti?

In questi giorni si é parlato a lungo dell ‘ultima proposta della Lega ossia quella di anticipare l’uscita dai 64 anni con 25 di contributi a fronte di una pensione che comunque non sia inferiore ad un certo limite, lo scopo del Governo é ovviamente quello di tutelare da pensioni eccessivamente basse e dunque una vita poco decorosa. La proposta di Durigon, sottosegretario al lavoro leghista, é quella di poter raggiungere questo minimo, 1.616 euro, anche utilizzando il proprio Tfr. Da qui nascono le perplessità e le polemiche dei lavoratori. In primis ci si chiede: perché mai dovrei usare del denaro personale accantonato negli anni, dunque il mio risparmio, per poter accedere alla pensione oltre ad aver versato i contributi regolarmente? Ma sopratutto per alcuni questa possibilità potrebbe non essere utilizzabile in quanto diversi lavoratori nel corso degli anni hanno più volte chiesto un anticipo del TFR alla propria azienda per spese grosse, acquisto casa, matrimonio figli, spese mediche o per ragioni svariate quali lo studio dei figli, avendone oggi poco a disposizione, altri, invece, lo avevano accumulato proprio per un anticipo per la casa al mare, una vacanza desiderata da tempo e mai avrebbero pensato di dover usare quel fondo per poter accedere alla quiescenza. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it