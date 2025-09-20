pellegrino e granata due mostre negli rgh hotels di ortigia e giardini naxos

Si inaugura oggi la nuova stagione di mostre aperte al pubblico con due eventi espositivi in contemporanea nelle strutture siciliane di Russotti Gestioni Hotels: l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection di Ortigia (Siracusa) e il Delta Hotel Giardini Naxos di Giardini Naxos (Taormina). In occasione della 17ª edizione di Ortigia Film Festival, prende il via alle 19.30 la mostra “OFF in Metamorfosi-Eros e Luce” di Domenico Pellegrino, artista siciliano di fama internazionale conosciuto come “l’artista della luce”. Curata da Roberto Gallo per il progetto speciale “OFF sposa l’arte”, l’esposizione intreccia cinema e arti visive e ha come fulcro l’opera inedita “Eros” (2025): un dipinto che richiama la pittura vascolare ellenistica e raffigura il dio dell’amore in un dinamismo sospeso tra gesto e metamorfosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

