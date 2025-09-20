Mai banale Gasperini quando si tratta di conferenza stampa, e la curiosità verso quella della vigilia del suo primo derby della capitale suscitava particolare curiosità. Due i passaggi particolarmente interessanti, quello relativo alle condizioni di Wesley ed Hermoso in vista del match di domani e quello su utilizzo e futuro di Lorenzo Pellegrini. Per quanto riguarda la sfida con la Lazio, il tecnico di Grugliasco non si è sbottonato, dichiarando che il numero 7 giallorosso sta meglio a livello fisico, è a disposizione ed è potenzialmente utilizzabile, in una partita che lo ha visto spesso brillare in passato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini tra derby e futuro, Gasperini: “O lo recuperiamo tutti insieme o è un problema”