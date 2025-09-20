Pellegrini e il derby | è tempo di rinascita?

“ A livello di qualità di piede dopo Dybala è il migliore o giù di lì ” così ha parlato Gasperini del capitano – o forse ex capitano – Lorenzo Pellegrini durante la conferenza stampa precedente a Roma-Torino, poi persa 1-0 dai giallorossi. Un’investitura importante, considerando la pessima stagione disputata lo scorso anno dal centrocampista e le dure parole del Mister che solo poche settimane fa affermava “ Quello che sembra a me è che se trova una situazione adeguata ed è contento di andare via, è contenta anche la società “. Uno scenario abbastanza chiaro, con Pellegrini ai tempi ancora debilitato dall’infortunio e anche apparentemente lontano dai piani tecnici di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pellegrini e il derby: è tempo di rinascita?

