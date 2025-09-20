Pedullà si scaglia su Rapuano dopo Verona Juve | La prossima volta gli regalassero un 70 pollici prima di fargli spiegare…

Pedullà si scaglia su Rapuano dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la partita. La direzione arbitrale del signor Rapuano nella partita tra Hellas Verona e Juventus continua a scatenare reazioni. Dopo le analisi tecniche degli ex arbitri, arriva anche il commento tagliente e sarcastico del giornalista Alfredo Pedullà, che attraverso il suo profilo X ha espresso un giudizio durissimo sulla performance del fischietto, concentrandosi in particolare sul caotico finale del primo tempo. PAROLE – «Rapuano spiega il rigore (si fa per dire) e scambia il numero 25 per il 15. La prossima volta gli regalassero un 70 pollici prima di fargli spiegare (si fa per dire)». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

